Nuovo comandante, l’annuncio slitta a oggi

Slitta alla giornata odierna con ogni probabilità l’annuncio del nuovo comandante della polizia locale dorica. Un’attesa lunga e spasmodica per i cinque candidati che venerdì scorso hanno incontrato il sindaco, Daniele Silvetti e il dirigente, il segretario generale Giovanni Montaccini, per il colloquio finale. La scelta in base alla rosa di nomi che la Commissione ha suggerito al sindaco vede un’ulteriore sfoltitura di alcuni candidati, con una corsa ormai ristretta a due di essi. Difficile stabilire chi prevarrà, se la scelta interna o quella esterna al comando delle Palombare, privo del leader dal 30 maggio scorso quando l’ex comandante, Liliana Rovaldi, non ha visto rinnovato il suo mandato. Una nomina urgente che arriva in notevole ritardo viste le emergenze che il Corpo sta affrontando, al di là di una cronica carenza di personale e una dotazione organica ridotta ai minimi termini. Sindaco e giunta – in particolare l’assessore con la delega alla polizia locale, Giovanni Zinni –, in attesa della loro prima visita al comando di via dell’Artigianato, hanno voluto ponderare bene la scelta di questa nomina.