Nuovo commissariato, passi avanti

"La sicurezza del territorio rappresenta il volano per la ripartenza e l’obiettivo comune per entrambi, Amministrazione comunale e sindacato, perché il fine è fornire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente ed ai poliziotti migliori condizioni lavorative". Ad affermarlo è il segretario generale provinciale Siulp Alessandro Bufarini che, con il delegato di sezione del Commissariato di Polizia di Stato Marco Cimino, ha incontrato il primo cittadino della città di Fabriano Daniela Ghergo.

"Le recenti assegnazioni e trasferimenti ministeriali di personale che porteranno un potenziamento di organico del Commissariato per un totale di otto unità vanno proprio nella direzione auspicata dal Siulp, che ha denunciato costantemente le difficoltà di avere una pattuglia di controllo del territorio in ogni quadrante della turnazione h24. I quattro colleghi che hanno già preso servizio al Commissariato e i restanti che arriveranno con i trasferimenti di settembre vanno a potenziare proprio quelle carenze evidenziate". Il Siulp poi ha sollevato la questione dell’emergenza abitativa e della necessità di soluzioni attagliate alle esigenze delle Forze di Polizia, specialmente per coloro che sono assegnati a sedi di servizio lontane dalla propria residenza.

"A Fabriano non ci sono alloggi di servizio che possano compensare il costo della vita elevato e affitti insostenibili che gravano sulle famiglie del personale -. Il sindaco valuterà una situazione alloggiativa con affitti a prezzi calmierati e una struttura comunale che possa garantire alcuni posti letto. Sull’iter dei lavori per la nuova sede del Commissariato, la sindaca ha assicurato che, a breve, dovrebbe essere ufficializzato un aggiornamento sullo stato di avanzamento che porterà alla presumibile consegna nel 2027.