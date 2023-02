Nuovo Consiglio dell’Inrca L’ira di Mangialardi: "Esclusa senza motivo l’opposizione"

Inrca, l’opposizione esclusa dal nuovo Consiglio di indirizzo e verifica. Il Consiglio regionale marchigiano ha eletto i quattro componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell’Inrca di Ancona (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico)m, si tratta di Massimo Cannas (17 voti), Sergio Giunta (16 voti), Lando Sibillini (16 voti) e Andrea Caprodossi (13 voti). Non eletto invece l’ex consigliere regionale Gianluca Busilacchi, sostenuto dalla minoranza, che si è fermato a quota 11 voti. "Aver privato l’opposizione di un proprio rappresentante nel nuovo Consiglio di indirizzo e verifica dell’Inrca, è l’ennesimo atto di prepotenza di questo centrodestra – spiega Maurizio Mangialardi, capogruppo Pd - Una vergogna resa possibile dal consigliere Luca Santarelli che accordandosi ancora una volta con la maggioranza ha impedito l’elezione del candidato dell’opposizione a favore di quello da lui proposto. Santarelli è ‘abusivamente’ all’opposizione, se ne vada in maggioranza: si è comportato da ‘ameba politica". A scatenare la rabbia dei dem è stata la mancata elezione di Busilacchi a vantaggio di Andrea Caprodossi, nome proposto dallo stesso Santarelli (Rinasci Marche) che nel 2020 è stato eletto in Consiglio regionale con una civica di centrosinistra formata da Verdi-Civici-+Europa. Lo stesso Santarelli nel 2021 è stato espulso dai Verdi, per ‘non essersi impegnato a favore delle proposte ecologiste’ e per aver portato avanti ‘un’azione politica allineata al centrodestra’, pur rimanendo seduto tra i banchi della minoranza in Consiglio. Poi lo scorso dicembre l’accordo di collaborazione con il gruppo consiliare di Forza Italia, sempre restando all’opposizione: " D’altra parte, come si suol dire, la dignità non la perde solo chi non la possiede" ha concluso Mangialardi.