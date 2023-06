Nuovo consiglio Più giovane e al femminile

Una cosa è certa sulla discontinuità dell’assetto tra vecchio e nuovo consiglio comunale: l’assemblea che si è riunita per la prima volta lunedì pomeriggio sarà più al femminile ma soprattutto molto più giovane. La compagine di consiglieri del nuovo Consiglio comunale di Ancona, infatti, ha un’età media inferiore ai 50 anni (48 e mezzo): la consigliera più giovane, che tra oggi e domani sosterrà le prove scritte dell’esame di maturità, è la diciottenne Giulia Fedele (Ancona Protagonista) mentre altri due consiglieri sono classe 2003, uno di maggioranza (Francesco Andreani) e uno di opposizione (Giacomo Petrelli). Poco meno di un quinto dell’assemblea, sei consiglieri, è under 35, mentre due sono gli over 70.

Facendo un rapido confronto con il passato prossimo, è interessante rilevare come cinque anni fa il più giovane dell’aula all’epoca fosse Francesco Rubini, con i suoi 27 anni, e da vicino lo tallonassero Angelo Eliantonio (Fd’I) e Michele Fanesi del Pd. Rubini in consiglio c’era anche nel 2013 quando entrò a 22 anni, al tempo il più giovane della storia politica anconetana. Il suo record è stato frantumato da Giulia Fedele. Per il resto, in maggior parte i consiglieri sono medici (7), cinque gli avvocati e quattro gli studenti. Sui banchi della maggioranza siede un numero uguale di donne e uomini (10 più 10), mentre le donne all’opposizione sono un terzo del totale (4 su 12).

Lunedì l’assemblea si è riunita per la prima volta nella sindacatura di Daniele Silvetti e il Consiglio è tornato nella storica sede della sala consiliare di Palazzo del Popolo, di fronte a un nutrito pubblico di cittadini e di dipendenti comunali. I 32 consiglieri, 20 della maggioranza e 12 dell’opposizione, sono stati chiamati al voto sui primi adempimenti ufficiali previsti all’ordine del giorno, il numero 10 del 2023.

Oggi sentiamo i due più giovani che proprio durante la campagna elettorale vennero ospitati nella redazione del Carlino per un dibattito sulla nuova generazione anconetana.