Nuovo contratto del gas ed elettrico: una truffa

Falsifica il contratto per la fornitura di luce e gas sottoscrivendolo per conto di un cliente ignaro. Ma i poliziotti scoprono la truffa e arrivano al responsabile, un 25enne napoletano che già aveva truffato in maniera analoga. Dopo articolate indagini gli agenti del commissariato di Jesi diretti dal vice questore Paolo Arena, hanno identificato e denunciato alla Procura di Napoli il giovane che dovrà rispondere di sostituzione di persona. La vittima, 54enne jesino, aveva ricevuto una comunicazione via mail che il proprio contratto di fornitura di gas ed energia sarebbe migrato a una compagnia diversa da quella precedente. Contattato il servizio clienti, la vittima è stata informata della presenza di una richiesta di migrazione a suo nome. Dallo sportello consumatori, il 54enne ha appreso il nome della società alla quale sarebbe passato. Presi contatti col servizio clienti, un operatore gli confermava che la nuova società era in possesso di un contratto a suo nome, con apposta firma in calce. Gli accertamenti hanno consentito di acquisire copia del contratto che era stato inviato alla società subentrante tramite un’agenzia perugina. Ulteriori accertamenti presso questa società, hanno permesso di risalire all’identità del truffatore: il giovane napoletano con precedenti specifici.