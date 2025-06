Nuovo Corso Garibaldi: "I lavori slittano ancora"

Restyling di corso Garibaldi. La mano del light designer e una serie di scelte innovative spingono l’inizio dei lavori ancora più in là. Il periodo annunciato per il via all’opera di recupero del corso principale di Ancona, ossia tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio prossimi non verrà rispettato: "Abbiamo voluto rivedere il progetto legato agli arredi, in particolare la questione dell’illuminazione nel suo complesso – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini – Ciò richiede un approfondimento generale della progettazione oltre che un aumento delle risorse messe nel capitolato complessivo che adesso si aggirano attorno al mezzo milione di euro. Per questo motivo riteniamo che l’ulteriore interlocuzione sui punti luce con il light designer comporterà un posticipo di un paio di mesi dell’inizio dei lavori che comunque non dovrebbero durare più di tre mesi. Ipotizziamo di poter iniziare a mettere le mani sul corso per panchine, fioriere e punti luce all’inizio di settembre e così arrivare a inaugurare l’opera per l’inizio del periodo di Natale".

I fondi per consentire il restauro degli arredi di corso Garibaldi sono garantiti in parte attraverso l’accensione di un mutuo e in parte sfruttando alcuni avanzi di cassa del centro storico. La progettazione dell’opera è curata dal noto studio Beer di Ancona. Nel frattempo l’amministrazione comunale sistemerà anche la situazione della sosta selvaggia in via Castelfidardo e vigilerà sulle operazioni di carico e scarico.