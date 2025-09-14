Nuovo Corso Garibaldi. Ora si pensa a inizio 2026

"I nuovi arredi di corso Garibaldi? A questo punto speriamo che slittino al 2026, farli adesso non avrebbe senso, anzi peggiorerebbe soltanto le cose". A esprimersi in questi termini è uno dei commercianti la cui attività si trova a stretto contatto con il corso principale di Ancona, stanco di un’attesa infinita e preoccupato che il tanto atteso cantiere possa andare a interferire con il grande flusso commerciale del periodo autunnale e soprattutto con quello pre-natalizio: "Sarebbe un’ipotesi sciagurata che per me, ma credo per tutti i miei colleghi commercianti, rappresenterebbe un disastro. Il continuo stallo dopo i tanti annunci comincia a preoccuparmi parecchio" aggiunge il commerciante che analizza, riassumendo, la situazione attuale e i pensieri di chi in centro ha investito e ci lavora.

Il primo annuncio sull’imminente introduzione dei nuovi arredi in corso Garibaldi – sedute, aiuole, verde, cestini e illuminazione – è stato fatto lo scorso anno dall’amministrazione comunale; lo stesso sindaco, in svariate interviste, si era speso per annunciare l’emozione di un cambio di passo per la strada più importante della città. Poi, di rinvio in rinvio nel corso del 2025, siamo arrivati a metà settembre e di quei lavori non si intravede nulla. Tante le cause, tra cui il rispetto, a volte kafkiani, delle norme fissate dalla Soprintendenza ai beni architettonici. Una serie di pareri che stanno allungando i tempi per l’inizio dei lavori che probabilmente slitterà ai primi mesi del 2026, salvo contrordini dell’ultima ora.