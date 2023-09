Nuovo corso in Power Electronics for Electromagnetic Heating

Secondo i dati raccolti dalla Società Italiana di Elettronica (Sie), c’è una forte richiesta di laureati e laureate in ingegneria elettronica in grado di supportare le aziende chiamate ad affrontare la transizione ecologica e la rivoluzione digitale. Non si tratta solamente di colmare uno dei tanti mismatch tra domanda e offerta di lavoro ma anche di partecipare alla crescita in termini di competitività dell’intero Paese verso innovazione e sostenibilità. Da questo presupposto parte il nuovo corso di perfezionamento dell’Università Politecnica delle Marche in “Power Electronics for Electromagnetic Heating” per laureati e laureate triennali o magistrali in Ingegneria. Il Corso gratuito, attivato in collaborazione con l’Azienda Elica S.p.A., ha lo scopo di formare figure professionali per la progettazione elettronica dei sistemi di riscaldamento a induzione e a microonde per piani cottura.

La scadenza del bando, per inviare la propria candidatura è il 26 settembre 2023. Il numero di posti è limitato. La durata del corso è di 90 ore, di cui 24 presso i laboratori Elica di Fabriano. Sono 9 i crediti formativi universitari riconosciuti dall'Univpm con la possibilità di richiedere il riconoscimento come esame a scelta libera dal Corso di Laurea.