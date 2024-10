Nuovo direttivo dell’unione delle province

L’Unione delle Province delle Marche ha eletto il nuovo Consiglio direttivo. Ieri l’assemblea al Seeport di Ancona, dopo i rinnovi dei Consigli provinciali (29 settembre). Nel nuovo direttivo dell’Upi, oltre ai membri di diritto (i cinque presidenti delle Province), figurano Riccardo Strano per Ancona, Antonio Riccio per Ascoli Piceno, Vincenzo Felicioli per Macerata, Endrio Ubaldi per Fermo e Omar Lavanna per Pesaro-Urbino. Eletti revisori Daniele Malandrino, consigliere di Pesaro (presidente), Graziano Stacchiotti, consigliere di Agugliano, Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto (membri effettivi), Gino Micozzi, consigliere di San Benedetto e Manolo Bagalini, consigliere di Fermo (supplenti). Nominati i delegati per l’assemblea nazionale dell’Upi che si riunirà a Roma il 10 e l’11 dicembre: Filippo Bartolucci, Daniele Tonelli, Giulia Vagnozzi, Tiziana Gazzellini e Oriano Giovanelli. Il congresso dell’Upi Marche si è aperto con i saluti del presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, della direttrice di Upi Marche Valeria Ciattaglia e del presidente dell’Upi Marche e della Provincia di Pesaro-Urbino Giuseppe Paolini. E’ intervenuto anche il direttore generale dell’Upi nazionale Piero Antonelli. Le conclusioni affidate al presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli. Presenti i presidenti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, Sergio Loggi e Michele Ortenzi, e per i saluti l’europarlamentare Carlo Ciccioli, l’onorevole Irene Manzi e il presidente del Consiglio dorico Simone Pizzi.

Giacomo Giampieri