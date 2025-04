Nuovo Lazzabaretto, via al bando. Gestirà bar e cinema per cinque anni

Un polo culturale e ricettivo con una forte connotazione turistica per andare oltre il Lazzabaretto e le sue iniziative, compreso il cinema. È questo un obiettivo che l’amministrazione comunale si è prefissata e di cui ha discusso ieri in occasione di una giunta straordinaria. A giorni il bando di assegnazione del servizio scadrà e sarà resa nota l’associazione che si occuperà della gestione quinquennale del bar e dell’area cinematografica. La durata della concessione avrà durata di 5 anni per i soli mesi che vanno dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, negli orari di apertura della struttura, dalle 8 alle 24. L’attività dovrà prevedere un Punto ristoro con sola somministrazione di bevande a servizio di un cinema all’aperto estivo. Per la concessione degli spazi è prevista la corresponsione al Comune di un canone annuo pari a 6mila e 100 euro. Un prezzo molto basso, in linea con quello richiesto alle attività dentro la Mole. L’idea è una governance condivisa per alcuni spazi della Mole Vanvitelliana, già dalla prossima stagione estiva, per promuovere al meglio la fruizione del complesso monumentale cittadino. L’intento di fondo è dare vita, già nei prossimi mesi, a una co-progettazione per la riqualificazione e la gestione di alcuni spazi, già molto conosciuti e frequentati. Il Comune vuole procedere con la pubblicazione di un bando rivolto agli operatori appartenenti al terzo settore (ETS) interessati all’affidamento dei servizi per la realizzazione dell’iniziativa ‘Lazzaretto Estate 2025/2029’ che prevede contenuti cinematografici, culturali e di intrattenimento, nell’ambito di una visione strategica pluriennale. Insomma, tutto ciò che ha rappresentato negli ultimi due decenni almeno l’Arci con la gesione del Lazzabaretto e del cinema. In effetti gli spazi della Mole da gestire sono destinati a un progetto dedicato al cinema, a manifestazioni culturali che andranno ad affiancare le proiezioni e a un punto di somministrazione bevande a servizio degli eventi culturali. "Nella valutazione dei progetti daremo spazio a criteri di qualità nell’allestimento del bar e nella proposta culturale: ai partecipanti al bando chiediamo una concreta assunzione di responsabilità nel diventare partner del Comune. Il progetto dovrà comprendere in maniera omogenea cinema, cultura e ristoro nel lato Stamura, in continuità con quello che ha rappresentato quel luogo del passato ma con uno sguardo al futuro, che lo faccia diventare un polo culturale complessivo" è il commento dell’assessore alla cultura Marta Paraventi.