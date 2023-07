Nuovo macchinario per le Car-T: "Grazie Lollo"

La Fondazione Lorenzo Farinelli ha donato al laboratorio di Immunobiologia dei trapianti e delle terapie cellulari (Ibt) un estrattore automatico di acidi nucleici indispensabile per l’estrazione automatizzata del Dna dei pazienti sottoposti a terapia. "Siamo davvero orgogliosi di poter dare il nostro contributo nella battaglia contro i tumori del sangue – fa Amalia Dusmet, presidente della Fondazione Farinelli - Conosciamo il professor Zinzani e apprezziamo notevolmente il suo lavoro. La sua stima nei nostri confronti è un motivo in più per continuare a perseguire i desideri di Lollo". Si tratta dello sviluppo delle teerapie Car-T.