Nuovo mammografo, al via le procedure ma serve tempo

Il mammografo nuovo è in arrivo alla rsa di Castelfidardo. E’ in fase di adozione la determina per la nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione delle offerte tecniche ed economiche per la strumentazione. Entro l’anno è prevista la conclusione della procedura. Sono oltre 20mila gli esami di screening e clinica senologica effettuati all’anno nelle sedi di Loreto e Poliambulatorio 2000 per la cittadinanza del territorio anconetano, essendo presenti attualmente tre mammografi digitali con una capacità produttiva complessiva che sta garantendo l’erogazione delle prestazioni. "Oltre a ciò si conferma che nel percorso organizzativo dell’offerta sanitaria del territorio sono pianificati interventi di ottimizzazione dei processi correlati all’attività di screening senologica nell’ambito dei quali è prevista l’allocazione di un sistema mammografico nella sede di Castelfidardo – spiegano dall’Ast 2 -. Era stata indetta una gara in Accordo Quadro di fornitura di mammografi in funzione delle necessità presenti nelle singole Aziende sanitarie territoriali e il richiamato appalto è in corso essendo pervenute offerte da parte di operatori economici. La Regione adotterà la delibera di giunta che estende lo screening mammografico dai 45 ai 74 anni con cadenza biennale".