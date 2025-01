Nuovo mercato ambulante. Trasloco rinviato per vento

"Falsa partenza" per lo spostamento del mercato ambulante da Corso Garibaldi a parte di Corso Mazzini ma, soprattutto, in piazza Roma. La ragione? Il maltempo. Soprattutto il vento forte e gelido, che avrebbe ostacolato la regolare apertura dei banchi nella prima giornata, quella di ieri, che coincideva con l’ulteriore trasferimento delle bancarelle. Attorno alla Fontana dei Cavalli le attività aperte si contavano sulle dita di una mano. Così anche nella parte terminale del Corso, nella porzione ricompresa tra lo slargo attrezzato e l’area di cantiere del Mercato delle Erbe. A terra, invece, ben visibili i segni gialli realizzati dall’ufficio Manutenzioni del Comune di Ancona, in modo da indicare ai venditori gli spazi che dovranno rispettare per esporre la loro merce.

D’altronde l’assessore ai Mercati e alle Attività economiche Angelo Eliantonio, nell’intervista uscita ieri sulle colonne del Carlino, era stato fin troppo chiaro, lasciando intuire una certa inflessibilità relativamente al dimensionamento dei banchi e al rispetto delle aree assegnate. "Basta caos e regole non rispettate. La Polizia locale vigilerà attentamente", le sue parole. Questo perché, dopo un’indagine degli agenti, soltanto una sparuta minoranza rispetterebbe lo spazio assegnato ("Otto su 60", il dettaglio).

Ad ogni modo si è cercata la concertazione per compendiare le esigenze di tutti, esercizi in sede fissa e ambulanti, prima di arrivare a questa sperimentazione. Meteo permettendo, il nuovo mercato riuscirà a partire oggi?