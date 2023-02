Nuovo mercato del Piano, tutti i dubbi degli operatori

Mercato del Piano, entrano nel vivo i lavori in piazza d’Armi con le prime demolizioni. Con l’obiettivo di dare risposte e chiarire dubbi in merito alle fasi e ai contenuti dei lavori finalizzati alla realizzazione del nuovo contenitore commerciale e a prendere nota delle esigenze di produttori e venditori, il sindaco Valeria Mancinelli giovedì ha incontrato gli operatori del mercato, presenti in gran numero. L’incontro è avvenuto nella sede della associazione Filo d’Argento dorico di via Ascoli Piceno. Affiancato dagli assessori Sediari, Foresi e Simonella e dal dirigente dei lavori pubblici Capannelli, il primo cittadino ha tenuto a definire gli aspetti pratici dell’intervento che interessano più da vicino coloro che nell’area svolgono la propria attività.

La prima fase, quella delle demolizioni, è a buon punto e si concluderà tra circa un mese. In fase di completamento è intanto il progetto esecutivo per il nuovo mercato che, una volta aggiudicati i lavori, sarà realizzato nello spazio tra il campo di calcio e il supermercato. Durante tutto il tempo dell’intervento l’area del campo sportivo sarà occupata dal cantiere edile, quindi i posti auto verranno trasferiti nelle aree di demolizione. Appena pronto gli operatori potranno spostarsi nel nuovo fabbricato. La seconda fase prevede la realizzazione della piazza alberata e di un secondo corpo di fabbrica che andrà ad ospitare spazi commerciali. C’è stato poi spazio per i dubbi degli interlocutori, relativi in particolare a disponibilità e logistica dei posti auto, servizi igienici e tempistiche dell’intervento e così via. Sindaco e assessori hanno infine ricordato che per potere realizzare l’opera l’amministrazione ha dovuto accendere un mutuo. La Mancinelli ha infine dato la disponibilità ad aggiornare gli operatori rispetto all’avanzamento dei lavori con incontri cadenzati.