Nuovo Mercato delle Erbe. Un light designer per le luci. Si rifà anche corso Mazzini

Cambia una porzione del progetto per il restyling del Mercato delle Erbe: una nuova illuminazione curata da un light designer per rendere al massimo della sua suggestione lo straordinario spazio nel cuore di Ancona. Ad annunciare la modifica dell’intervento è stato ieri l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini che da un lato ha rassicurato tutti sul pieno rispetto dei tempi per la consegna dell’opera e dall’altra ha fornito altre novità. A partire dall’area antistante il mercato: "Oltre al rifacimento del contenitore mercatale – ha detto Tombolini rispondendo a una interrogazione di Mirella Giangiacomi (Pd) – abbiamo deciso, una volta finita quell’opera che ovviamente è la priorità, di mettere mano al tratto stradale antistante, il pezzo di corso Mazzini che va da piazza Roma all’intersezione con via Marsala. Rifacciamo tutta la pavimentazione seguendo però il criterio adottato al tempo dell’intervento su corso Garibaldi, ossia togliendo i marciapiedi per rendere tutto il pezzo di corso a raso con piazza Roma e con l’ingresso al mercato".

Tombolini ha anche risposto al cuore dell’interrogazione della consigliera Dem, ossia sul rispetto della tempistica dell’intervento che segue il dettame del Pnrr: "La percentuale dell’opera è ancora al 15,2%, ma ci sono delle fasi che stiamo seguendo e che ci porteranno molto avanti con la percentuale. La scadenza del Next Generation EU del 31 marzo 2026 sarà rispettata – assicura Tombolini – Ad esempio è in corso la pulizia dei materiali attraverso una tecnica laser, un mese e mezzo e anche quello step sarà concluso, poi a seguire ci sarà la fase della verniciatura protettiva e definitiva. Probabilmente non sarà necessario utilizzare i ponteggi esterni per tutte queste operazioni e ciò consentirà di guadagnare altro tempo. Installeremo anche il nuovo ascensore".

Sul Mercato delle Erbe ha parlato anche l’assessore al Commercio Angelo Eliantonio, ricordando l’accordo con i titolari dei box e delle attività del mercato del centro sui ristori legati ai minori introiti a causa dei lavori. Critica la Giangiacomi: "Sui lavori nulla da dire, vigileremo e vedremo, ma sul futuro commerciale dell’area mercatale manca una visione da parte vostra. Voi sembrate molto sicuri di voi, ma vi assicuro che i commercianti del mercato non sono altrettanto sicuri di come andranno le cose una volta terminato l’intervento. Avete le idee confuse".