Ancona, nuovo ospedale Salesi verso Torrette: tredici mosse per il trasferimento

Ancona, 31 gennaio 2025 – Una task force dedicata e al lavoro per agevolare il futuro trasferimento dell’ospedale Salesi nella nuova struttura in costruzione a Torrette. Attraverso tredici punti, alcuni dei quali saranno attuati al più presto: come l’attivazione della nuova Pma, procreazione medicalmente assistita di secondo livello, al sesto piano di Torrette già dal prossimo mese di marzo.

La Pma attualmente si trova al Salesi di via Corridoni e a Pesaro e in futuro resterà nei locali di Torrette e non confluirà nel nuovo Salesi. Come pure il trasferimento dell’attività ginecologica, sempre a Torrette, in un reparto dedicato con dodici posti letto, trasferimento che sarà effettuato entro il prossimo giugno. E poi diversi altri punti, come lo spostamento all’ospedale di Torrette della genetica medica, della farmacia, del laboratorio analisi.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha presentato le azioni chiave per il 2025 che riguardano il Salesi e che avranno lo scopo di agevolare quello che poi sarà il trasloco completo dell’ospedale per bambini nella cittadella ospedaliera di Torrette, a lavori completati, dunque tra circa due anni.

L’obiettivo, ha spiegato il direttore generale Armando Marco Gozzini, insieme al direttore sanitario Claudio Martini, al direttore amministrativo Cinzia Cocco, e al direttore della clinica di ostetricia e ginecologia del Salesi, Andrea Ciavattini, è quello di mantenere elevato lo standard di qualità espresso dalla struttura di via Corridoni con interventi strutturali e con la dotazione organica, razionalizzando gli spazi e avviando i primi trasferimenti interaziendali. Un’operazione progettata e avviata dai tecnici aziendali, riuniti in una task force dedicata.

Ci saranno il trasferimento dell’attività ginecologica, quello di genetica medica, farmacia e laboratorio analisi, e la nuova Pma, appunto, ma anche altre azioni, come l’incremento di ostetriche e infermieri, la progettazione e i lavori per ristrutturare le sale parto, una nuova Tac e una nuova risonanza magnetica, l’attivazione dei posti letto di semi-intensiva pediatrica, iniziative che riguardano la terapia del dolore, e cure palliative pediatriche, ma anche cardiologia e cardiochirurgia pediatrica, quelle relative alle nuove tecnologie, il concorso per la direzione di neurochirurgia pediatrica. Prevista, inoltre, nei prossimi mesi anche una simbolica celebrazione per la posa della prima pietra del nuovo Salesi nel cantiere di cui si stanno ultimando le fondazioni, situato accanto all’ospedale nell’area dell’ex obitorio.

“Mancano circa due anni al previsto completamento del nuovo Salesi e questa task force servirà per mettere nero su bianco tutte le necessità che può avere quest’azienda per arrivare pronta alle necessità che avrà la nuova struttura per essere arredata e completata – ha spiegato il direttore generale Armando Marco Gozzini –. In quest’ottica, per esempio, rientra il passaggio da via Corridoni a Torrette dell’attività ginecologica. Un nuovo reparto con posti letto previsto entro giugno prossimo, mentre a breve, entro un mese, avremo a disposizione il personale dedicato. Penso, inoltre, al passaggio della Pma sempre qui a Torrette, ormai quasi pronta, che ci consentirà di liberare spazi per potenziare le sale operatorie del vecchio plesso, e quello della genetica medica, della farmacia e del laboratorio analisi”.