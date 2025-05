Nuovo palas, ora le chiavi al Club Scherma

La consegna delle chiavi prima dell’inaugurazione in pompa magna della struttura. Una sorta di vacatio legis, il lasso di tempo, insegnano a scuola, che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore di una norma. Qui però non si parla di giurisprudenza ma di edilizia nello specifico del nuovo modernissimo (megagalattico? A vederlo da fuori si direbbe proprio di si) palazzetto della scherma di Via delle Nazioni, vanto e orgoglio di una città e, diciamolo pure, considerati fini e scopi di una struttura destinata ad accogliere in pianta stabile il meglio della scherma nazionale (e non solo), di una intero Paese.

Un anno e mezzo dalla posa della prima pietra, solo qualche mese di ritardo sui tempi previsti, la struttura destinata ad accogliere e a forgiare i futuri campioni del fioretto sta per essere ufficialmente trasferita nella mani del legittimo ‘proprietario’ il Club Scherma Jesi nella persona del suo presidente Maurizio DellaBella.

"Non si tratta di una cerimonia ufficiale ma di un passaggio operativo senza dubbio particolarmente significativo – puntualizza il vice sindaco assessore allo sport del Comune di Jesi Samuele Animali -. L’inaugurazione vera e propria è prevista entro la fine del prossimo mese di giugno quando sarà completato anche l’allestimento interno, la prossima settimana procederemo alla consegna delle chiavi ai responsabili del Club Scherma, resta solo da decidere il giorno". Nuovo Palascherma atto primo, patto d’acciaio tra responsabili della ditta che ha eseguito i lavori, il Club Scherma e il Comune di Jesi rappresentato dallo stesso Animali, Mauro Torelli dirigente dei servizi al Cittadini e Barbara Calcagni dirigente ai lavori pubblici. Jesi più che mai caput mundi della scherma mondiale, per caso qualcuno ne aveva dubitato!?.

Gianni Angelucci