Nuovo Palascherma pronto a metà luglio

Fine lavori del nuovo Palascherma di via delle Nazioni fissata per il 19 luglio, in tempo quindi per le Olimpiadi di Parigi come promesso nonostante la proroga, di 56 giorni, appena concessa alla ditta che esegue i lavori. Ma poi ci sono sei mesi di tempo per il collaudo. Il nuovo palazzetto della scherma potrebbe quindi essere utilizzabile già dall’estate come dal prossimo autunno. Si tratta di un appalto da 3,4 milioni di euro: un incarico, che ricomprendeva sia la progettazione esecutiva che realizzazione dell’impianto. Ad aggiudicarselo è stato il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla capogruppo Gecos srl, sede legale ad Andria, e da Sag Architettura (Napoli), Sirio Ingegneria Consorzio Stabile (Roma) e Engineering Integrated Bim Project (San Salvo). La ‘Casa della Scherma’ ha una sala principale con 17 pedane, raggruppate in 7 batterie, ampi spogliatoi e una sala medica, l’armeria, una palestra con attrezzi per la muscolatura e la riabilitazione. Vi sarà un atrio con uno spazio centrale dedicato all’esposizione dei trofei e una zona ristoro. La tribuna si svilupperà su quattro ampi gradoni.