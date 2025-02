Nuovo Palascherma, un’inaugurazione "triste"

"Situazione alla quale non si è mai pronti anche perché arriva all’improvviso". La definizione di ‘cambiamento’ in psicologia fotografa alla perfezione lo stato d’animo nell’ambiente della scherma jesina dopo la decisione - un fulmine a ciel sereno, tutti d’accordo - di cambiare i vertici dello staff tecnico della nazionale di fioretto dando l’addio (l’arrivederci?) al trio Cerioni-Trillini-Coltorti, rispettivamente ct, maestra di scherma e preparatrice atletica da decenni in prima linea tra Club e Nazionale. Il tutto, sempre il caso di ricordarlo, alla viglia dell’imminente inaugurazione - questione di settimane garantiscono i responsabili del Comune - della nuova modernissima struttura in fase di ultimazione in Via delle Nazioni a Jesi zona Tabano, lavori iniziati a fine dicembre 2022 costo oltre 4,5 milioni di euro, 2 dalla Regione Marche, 1,8 dal Coni, 700mila dal Comune di Jesi.

Al di là della ragion di stato e della comprensibile amarezza e delusione dei diretti interessati per una decisione che non scalfisce la consolidata immagine vincente, il Comune di Jesi e lo stesso Club Scherma (vincitore del bando e unico partecipante per la gestione del nuovo palasport, per inciso lo storico impianto di Via Solazzi dovrebbe essere acquistato dalla Provincia come da intesa con il Comune e servirà da palestra per il vicino Liceo e messo a disposizione delle associazioni sportive nel resto del tempo) si sono fatti portavoce dei comuni sentimenti degli jesini addetti ai lavori e semplici cittadini.

Con l’elogio e il ringraziamento a Cerioni, Trlllini e Coltorti, figure straordinarie "simbolo di eccellenza a livello internazionale" da parte del presidente del Club Scherma Maurizio Dellabella nella lettera aperta di ieri. "Come jesini sono tutte persone alle quali ci lega un rapporto affettivo molto forte – il messaggio diretto ai tre dal vice sindaco con delega allo sport Samuele Animali – penso di esprimere il sentimento condiviso dicendo che proviamo un grande rammarico e visti i risultati che hanno sempre ottenuto - diventa oro quello che toccano, letteralmente - è innegabile pure una certa sorpresa". Più ‘distensiva’ e inevitabilmente di impronta istituzionale la seconda parte.

"Questo nuovo impianto non è solo nostro, ma rappresenta il patrimonio di un intero movimento sportivo ed è stato possibile realizzarlo solo grazie alla collaborazione tra istituzioni sportive e civili. Che è destinata a continuare nell’interesse di tutti a prescindere dalle scelte tecniche della Federazione. Avremo modo quanto prima – conclude la nota di Animali - di riconfermare questa partnership incontrando i nuovi vertici ai quali vanno intanto gli auguri di buon lavoro".

