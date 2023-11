Nuovo parcheggio e area verde in via Garibaldi: apertura a dicembre

Nuovi parcheggio e area verde di via Garibaldi: il Comune ne annuncia l’apertura il prossimo mese di dicembre, nel primo fine settimana pre-natalizio. "Aprirà con il ponte dell’Immacolata – spiegano - il nuovo parcheggio all’angolo tra via Garibaldi e via dei Mille. Saranno una ventina i posti auto a disposizione, con l’aggiunta di punti sosta per moto e bici. A seguire, una stazione di ricarica per le auto elettriche e uno spazio verde attrezzato. Il tutto con un percorso pedonale che, da via dei Mille, raggiunge gli edifici del lato opposto di viale del Lavoro. L’intervento (avviato all’inzio della scorsa estate, ndr) che si sta concludendo, per un investimento di 138mila euro, non si è limitato insomma a creare solo una semplice area di sosta, ma sulla base delle indicazioni progettuali punta a riqualificare uno spazio pubblico e metterlo a sistema per migliorare la vivibilità dell’ambiente urbano" concludono dall’amministrazione comunale. Già realizzato l’attraversamento pedonale al Viale, utile anche per chi, utilizzando il parcheggio di via Massimo D’Antona, deve recarsi a piedi verso via Garibaldi.