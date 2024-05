Nuovo parco eolico, la Regione chiede confronto pubblico

Serve un confronto sul nuovo parco eolico in progetto tra Sassoferrato e Fabriano, sulle colline dell’Anconetano. Lo sostiene la giunta delle Marche, che ha proposto al Consiglio regionale di chiedere al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la convocazione di un’inchiesta pubblica per il progetto di realizzazione dell’impianto eolico Monte Miesola, nei due Comuni in provincia di Ancona. Il progetto prevede un impianto della potenza di 47,6 megawatt, composto da otto pale eoliche (due a Fabriano e sei a Sassoferrato), ciascuna della potenza di 5,95 megawatt, alte circa 200 metri, da una stazione elettrica di circa 1.600 metri quadrati di superficie, dalle opere di connessione e dalle infrastrutture localizzate nei Comuni. Oggi il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale statale. La richiesta di procedere a un’inchiesta è stata presentata dai Comuni di Fabriano e di Sassoferrato e dall’Unione montana dell’Esino Frasassi, e prevede che il Consiglio regionale, in relazione ai potenziali impatti ambientali, chieda all’autorità competente (il ministero) l’indizione di un’inchiesta pubblica che "garantisca la diffusa e informata partecipazione e nel contempo metta in condizione l’autorità competente di esprimersi sulla realizzazione del progetto nella maniera più adeguata e ponderata". L’assessorato regionale all’ambiente "ritiene opportuno che i temi ambientali siano esaminati e discussi con la diretta partecipazione delle comunità coinvolte, dal momento che il progetto si sviluppa in un contesto di particolare sensibilità paesaggistica e che dalla sua realizzazione, se non adeguatamente valutati, potrebbero determinarsi impatti negativi e significativi sull’ecosistema e in particolare sull’avifauna".