Nuovo Passetto di Ancona, ecco la scalinata che torna a splendere: “Una grande opera bipartisan”

Ancona, 3 settembre 2025 – E pensare che la splendida scalinata del Passetto all’inizio doveva essere realizzata con i mattoni: “Per fortuna all’epoca l’architetto Cirilli, il padre di tutte le opere della zona, dal Monumento alla scalinata fino a mare, si impuntò contro la decisione del genio civile imponendo l’uso della pietra bianca. La stessa che oggi, dopo due anni e mezzo di delicato restauro, abbiamo usato per regalare alla città, e non solo, quest’opera”.

Ha fatto bene Stefano Capannelli, a capo della direzione ‘Lavori pubblici’ del Comune a ricordare questo passaggio storico cruciale a margine del taglio del nastro del prezioso restauro. Finalmente la scalinata è stata inaugurata, mentre il 19 settembre prossimo sarà svelato il sistema illuminotecnico creato da iGuzzini, visibile dal mare con un suggestivo gioco di luci.

Intanto il ritorno, in tutta la sua bellezza, dei due rami della scala che dal Monumento ai Caduti scende fino alla spiaggia degli anconetani. Un’opera progettata subito dopo il Covid dalla giunta Mancinelli che ha avviato i lavori, passando poi il testimone all’amministrazione Silvetti – presente alla cerimonia ovviamente, ma impossibilitato a parlare a causa delle regole del silenzio elettorale – due anni fa. Lo stesso Silvetti l’altro ieri aveva attribuito al centrodestra il recupero della scalinata, ieri l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, ha corretto il tiro: “Questo è un giorno di gioia che vogliamo condividere e che unisce le due amministrazioni. Noi abbiamo aggiunto una tacca alla cinta, ma la cinta non solo la nostra, ma anche di chi ci ha preceduto e a noi spetta l’onore di inaugurarla. In più abbiamo anche rispettato i tempi e questo è merito di tutti, in primis i tecnici e la ditta incaricata. Grazie per la pazienza dimostrata dai cittadini nonostante i disagi provocati dal cantiere”.

La scalinata in pietra bianca che si tuffa in mare: il Passetto è un luogo unico

Tempi rispettati e finanziamento agevolato da un bando ministeriale che ha ammortizzato buona parte dei 2 milioni di euro serviti per riqualificare il prezioso monumento, risorse spostate su altri capitoli. L’ingegner Capannelli ha insistito, giustamente, sulle fasi storiche: “Un’opera complessiva straordinaria iniziata con il Monumento ai Caduti negli anni ’20, poi la scalinata fino al belvedere negli anni ’30 e poi, dopo la guerra, negli anni ’50, il tocco finale con la scalinata che finisce al mare. Ecco perché assieme alla Soprintendenza abbiamo fatto di tutto per ritrovare la stessa tipologia di pietra usata nel secolo scorso”.

A proposito di storia, è stato proprio il dirigente dei lavori pubblici a volere inserire nella cerimonia un breve fuori programma presentando il geometra Edgardo Arpa, oggi novantenne, presente alla realizzazione della scalinata settant’anni fa: “Cirilli era un uomo di altri tempi – ha ricordato commosso Arpa, all’epoca direttore dei lavori – pieno di fantasia, anche se all’inizio sembrava ferreo e il suo disegno era quasi un dogma. È stato lui a imporre la pietra bianca. Sono ricordi indelebili che hanno inciso nella mia vita fino ad oggi”.