Nuovo piano regolatore. Consultazioni prorogate

Autorità portuale e Comune di Ancona sono ai ferri corti, con il presidente della Regione Acquaroli, primo sponsor del presidente dell’AP, Vincenzo Garofalo, che cerca di fare da mediatore. Motivo della querelle, la presentazione anticipata e non condivisa, della bozza del Piano regolatore del porto al Ministero dell’Ambiente. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, su richiesta dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, ha posticipato al 30 maggio il termine per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sulla proposta preliminare di Prg portuale. Uno spostamento necessario in seguito alla recente trasmissione di alcuni elaborati integrativi, predisposti sulla base delle segnalazioni della stessa Amministrazione comunale. La decisione - è spiegato in una nota - è già stata comunicata al sindaco e al componente del Comitato di gestione Adsp Giacomo Bugaro.