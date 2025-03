Nuovo Piano regolatore per il porto. Strade, avanti tutta con l’Ultimo Miglio

Avanti tutta col porto e il suo futuro a lungo termine. Gli obiettivi dell’area ‘Pianificazione, urbanistica, porto e mobilità’ passano soprattutto attraverso il futuro dello scalo, ma non solo. Confermati gli obiettivi scanditi nelle linee guida di mandato che coincidono con quelle della programmazione strategica dell’Autorità portuale (Dpss). Tutto è finalizzato alla redazione del nuovo Piano regolatore del porto (il precedente, ancora in corso, risale agli anni ‘80 addirittura). A livello di opere, tuttavia, l’attenzione è posta su quelle prioritarie: Banchina Marche (o banchina lunga, la 27), penisola, ex area silos, potenziamento banchine e Molo Clementino. La macchina per attivare alcuni di questi processi si è mossa ancor prima del cambio politico in Comune e amministrativo all’Ap, ma per veder effettivamente rivoluzionato lo scalo dorico servirà almeno un decennio se non di più. In ritardo i lavori sull’elettrificazione delle banchine commerciali del porto antico, qualcosa, sebbene poco, si muove sul trasferimento degli attracchi di alcuni traghetti dal porto antico all’ex silos, mentre sono agli albori i lavori sulla 27 e i dragaggi dei fondali.

L’area del Peg è molto strategica e prevede grandi obiettivi sul fronte infrastrutturale, a partire dal via dell’opera denominata ‘Ultimo miglio’, con il tracciato che dovrebbe salvare Torrette e collegare l’uscita dal porto alla grande viabilità. Opera attesa da quarant’anni e che si lega al Lungomare Nord e al raddoppio della Variante alla Statale 16, col cantiere ancora al palo. Nel capitolo del Peg si parla anche di Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), passato in giunta, ma da applicare al termine di un lungo processo di condivisione. L’amministrazione poi pone l’accento sulla ciclabili, ma di fatto quella principale dalla Zipa in centro attraverso il Mandracchio (ha sostituito quella dalla stazione attraverso gli Archi) rischia di restare solo un’idea. Ci sono infine i lavori su Portonovo (ex Mutilatini e sentiero pedonale) e l’ex progetto Pia con l’Arpam sull’ambiente.