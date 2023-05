"Nuovo piano senza aumenti di personale"

"Nel nuovo piano socio-sanitario della regione Marche non sembra affatto superata e anzi pienamente vigente la stretta imposta dalla legge Balduzzi, per gli ospedali come il Profili di Fabriano". Così Beatrice Marinelli, dirigente tecnico del comitato Pro Ospedali Pubblici Marche e Vinicio Arteconi, medico e referente del Comitato di Fabriano. "Nel nuovo piano socio-sanitario regionale – aggiungono – non sono previsti la riattivazione dei reparti precedentemente chiusi, gli aumenti di personale medico e non medico, il ripristino di servizi ospedalieri essenziali indebitamente ridotti o sospesi negli anni passati". Di questo si è discusso ieri al cinema multisala Movieland di Fabriano dove alle 20.45 ha auto luogo la proiezione del film sulla distruzione della sanità italiana ‘C’era una volta in Italia - Giacarta sta arrivando’. Il film scritto e diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre, è il continuum ideale di "Piigs", altra produzione di successo sui temi dell’austerity dei medesimi autori.