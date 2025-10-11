Nuovo plesso di Castelfidardo: "Nessun ritardo: pronto nel 2026"

La polemica resta alta circa i lavori del secondo lotto della nuova scuola media di Castelfidardo, che sta sorgendo in via Montessori. "In consiglio comunale sono state poste domande precise tramite un’interrogazione – fa notare il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle (in foto con Giuseppe Conte) –, a cui ha risposto direttamente il sindaco. La scuola non è stata declassata, l’autorizzazione sismica del 21 luglio 2023 conferma la Classe IV, la più alta, per edifici strategici. Lavori senza autorizzazione? Falso. L’avvio del cantiere per i lavori di sbancamento non richiedevano autorizzazioni preliminari. Il progetto non è stato stravolto, tanto che la nuova impresa ha accettato sia il ribasso che il progetto esistente, rispettando pure i tempi di consegna (marzo 2026), in tempo per la scadenza Pnrr di giugno 2026. Nessun aumento dei costi legato al presunto declassamento. I controlli del Gruppo interforze (carabinieri, Dia, guardia di finanza, Questura, Ispettorato del lavoro) l’11 febbraio scorso hanno certificato la regolarità. L’unica anomalia è stata l’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore. L’amministrazione ha escusso la polizza fideiussoria da 700mila euro, soldi pubblici tutelati".

Per quanto riguarda vicina palestra la maggioranza aggiunge: "Si continua a mentire ai cittadini, sostenendo per l’ennesima volta che la palestra sia stata costruita su terreno demaniale, e che non possa ottenere l’agibilità. Già nel 2009 era stata richiesta la sdemanializzazione all’Agenzia del Demanio, ma la stessa non ha mai risposto. Le opere pubbliche non necessitano di agibilità".