Alluvione, ieri l’incontro tra il vice commissario all’alluvione ing. Stefano Babini e il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali che insieme ai tecnici dell’Amministrazione che si occupano dei problemi della viabilità hanno avviato un percorso per individuare le procedure più rapide per il ripristino dei ponti distrutti dalla piena del 15 settembre scorso. Si è raggiunta totale intesa sulla collaborazione per avviare in tempi brevissimi la progettazione del ponte del Coppetto sulla Sp 17, al confine tra i comuni di Ostra e di Ostra Vetere, che con ogni probabilità sarà realizzato con una sola campata di cinquanta metri, come suggerito dalle indagini idrauliche affidate dalla Provincia. Si lavora anche per cerca di ottimizzare i tempi di esecuzione dell’opera realizzando le spalle fuori alveo e varando l’impalcato predisposto e montato nel frattempo al di fuori del cantiere. Durante l’incontro è stato anche fatto il punto sulle altre infrastrutture danneggiate. L’accreditamente dei primo consistente stralcio (200 milioni) è atteso entro pochi giorni. Dall’incontro è emersa la volontà di tutti gli attori istituzionali coinvolti di procedere speditamente nella progettazione e nelle successive fasi di gara per l’inizio dei lavori.