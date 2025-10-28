Nuovo Ponte Garibaldi, ecco il terzo progetto

Il terzo progetto di realizzazione del nuovo ponte Garibaldi porta ancora la firma dell’architetto Massimo Buratti e del designer Adriano Pepe: "è concettualmente analoga alla precedente presentata da questo gruppo di lavoro, prevedendo una quota del ponte più contenuta, allineata all’altezza del parapetto esistente - spiega Marco Lion, presidente di Italia Nostra –. L’associazione ha organizzato una settimana fa un incontro a San Rocco durante il quale ogni architetto ha presentato la sua proposta alternativa a quella avanzata dalla struttura commissariale. Questa soluzione prevede il posizionamento del nuovo ponte all’altezza degli attuali argini, e potrebbe anche prevedere l’utilizzo di martinetti prima di una eventuale piena del fiume Misa. Viene mantenuta la viabilità su via Rossini e conservato lo stesso sedime del precedente Ponte Garibaldi, garantendo così la visuale prospettica da Porta Mazzini al ponte così come era stato previsto nell’allargamento settecentesco della città. Le rampe di accesso hanno una pendenza minore rispetto al ponte con franco idraulico massimo, e sono anche di minore lunghezza. Sono inoltre previsti due percorsi ciclo-pedonali, a norma, sia nel lato a monte che in quello a valle del ponte. È prevista una seduta panoramica che guarda a valle, e cioè ai Portici Ercolani, fino al Foro Annonario. Questa balconata panoramica sarà sicuramente un importante punto di forza dal punto di vista del godimento del nostro patrimonio storico artistico e un nuovo polo di attrazione turistica".

Grazie alla realizzazione delle vasche di espansione, "il ponte beneficia di un franco idraulico ridotto, che consente di abbassare l’altezza complessiva senza compromettere la sicurezza idraulica, migliorando l’inserimento e la percezione visiva nel contesto urbano – prosegue Lion –. Le rampe di accesso hanno una pendenza minore rispetto al ponte con franco idraulico massimo, e sono anche di minore lunghezza, ciò permette di eliminare i vani ascensore, semplificando la fruizione e riducendo gli elementi tecnici a favore di un linguaggio architettonico". Inoltre, In corrispondenza degli assi viari principali (via Felice Cavallotti e via Montenero) sono previsti elementi scultorei — statue o installazioni da definire in fase esecutiva — concepiti come presenze simboliche e punti di riferimento urbani.

"Nel complesso, la soluzione mira ad ampliare la qualità architettonica e la percezione armonica del fronte fluviale".

Silvia Santarelli