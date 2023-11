Per il nuovo ponte Garibaldi l’obiettivo è il 2024. Sono due le ipotesi presentate agli amministratori durante un incontro, che si è tenuto venerdì, per fare il punto sui prossimi interventi: quello che al momento resta certo è che il ponte sarà più alto di circa 60 centimetri rispetto al precedente e che non avrà le pile in alveo. Non esiste ancora un rendering, ma le proposte riguardano l’ipotesi di un ponte ad arco o curvato. A verificare l’impatto paesaggistico sarà la soprintendenza e l’auspicio è che il procedimento sia avviato il prima possibile, anche se dall’incontro a cui ha partecipato il vice commissario alla ricostruzione, l’ingegner Stefano Babini, oltre ai membri della Regione e del Comune, è emerso che il manufatto dovrebbe essere restituito alla città entro il 2024. Intanto, dopo la rimozione dei detriti, nei prossimi giorni sarà ripristinato l’argine in attesa della partenza dei lavori di ricostruzione, per i quali si dovrà tenere conto anche della carrabilità del ponte, legata all’aumento di sessanta centimetri di altezza, che serviranno per rendere più sicura la città. Inoltre sono terminati anche i lavori di rimozione di parte della barra di sedimenti che si era posizionata nel porto canale, unendo il molo di levante con quello di ponente.