Nuovo Ponte Garibaldi, per il Consiglio di Stato il ricorso è fondato

SENIGALLIANuovo ponte Garibaldi, le associazioni di categoria soddisfatte sull’esito del ricorso al Consiglio di Stato. "Come associazioni di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale di Senigallia esprimiamo soddisfazione per l’ordinanza dEl Consiglio di Stato che ha accolto l’appello proposto da Italia Nostra, Confluenze e Gruppo Società e Ambiente avverso l’ordinanza del Tar Marche e, in sua riforma, ha ordinato che il Tar medesimo entri il prima possibile nel merito della vicenda fissando l’udienza pubblica di discussione del ricorso. A differenza del Tar, che manifestò dubbi sulla fondatezza del ricorso, il Giudice di secondo grado ha motivato la sua ordinanza ritenendo che la questione da noi sottoposta meriti un approfondimento nelle sedi di merito: ’i motivi dedotti dalla parte appellante devono essere esaminati nella sede di merito’". Intanto si procede con l’iter burocratico per l’avvio ai lavori e con la realizzazione del ponte in officina: "Secondo i nostri avvocati, Paolo Pittori e Michela Urbani dello Studio ’AdLaw Avvocati Amministrativisti’ di Roma, ora ci si augura che il Commissario, con gli evidenti dubbi impliciti circa la legittimità del suo operato espressi dal massimo organo di giustizia amministrativa, non voglia assumersi la responsabilità di dar corso ai lavori prima della decisione di merito del Tar" spiegano. Le associazioni ambientaliste hanno assicurato che proseguiranno con la battaglia per evitare la realizzazione del nuovo ponte Garibaldi: "È evidente che qualora si arrivasse alla realizzazione del Ponte e pervenisse una decisione di accoglimento del Tar, il Ponte stesso diverrebbe un’opera abusiva, come illegittima sarebbe anche la condotta degli organi amministrativi, con ogni conseguenza immaginabile". Di diverso avviso la struttura commissariale per cui il ricorso cambierebbe di poco le carte in tavolo. Alla fine del documento è riportato che ‘Il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito senza sospendere gli atti impugnati in primo grado’.