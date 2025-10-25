Nuovo Ponte Garibaldi, su il sipario sui progetti alternativi presentati

Troppo piccola giovedì la sala di San Rocco per accogliere quanti hanno voluto assistere alla presentazione di quattro progetti alternativi a quello presentato dalla struttura commissariale per il rifacimento del ponte Garibaldi.

Un incontro promosso dalle associazioni ambientaliste, le stesse che hanno raccolto 10mila firme per fermare il progetto di quello che molti senigalliesi hanno ribattezzato come ‘ponte a brugola’. Sono state presentate quattro ipotesi di progetto, che fanno riferimento a diversi livelli di vincolo normativo e idraulico, e che sono state sviluppate e differenziate con questi presupposti: "mantenimento della viabilità su via Rossini, che nel progetto Acquaroli-Olivetti verrà invece chiusa all’altezza del ’lavatoio del Coppo’ fino a via Montenero, facendo così impazzire il traffico e scaricandolo tutto lungo i Portici Ercolani – spiegano in un comunicato –; mantenimento dello stesso sedime del precedente Ponte Garibaldi, garantendo così la visuale prospettica da Porta Mazzini al ponte così come era stato previsto nell’allargamento settecentesco della città, e previsione di due percorsi ciclo-pedonali, a norma, sia nel lato a monte che in quello a valle del ponte. Questo, a differenza del progetto Acquaroli Olivetti, che prevede un solo percorso pedonale lato monte del ponte. C’è anche la previsione di balconata panoramica, che guardi ai Portici Ercolani fino al Foro Annonario. Questo sarà sicuramente un importante punto di forza dal punto di vista del godimento del nostro patrimonio storico artistico, e un nuovo polo di attrazione turistica".

Questo primo progetto è opera dell’architetto Massimo Buratti e del designer Adriano Pepe. "Abbiamo sempre sostenuto, e dimostrato, come il progetto del nuovo Ponte Garibaldi fosse uno sfregio alla storia urbana della città, oltre che brutto esteticamente e impattante per la viabilità cittadina. Invece che rispondere alle nostre obiezioni, e ai diecimila cittadini che hanno firmato la petizione contro il ’ponte a brugola’ – proseguono – ci è stato provocatoriamente detto di fornire un nostro progetto alternativo. Abbiamo dimostrato che ’un altro ponte è possibile’, e che sono possibili soluzioni per un nuovo Ponte Garibaldi correttamente inserito nel contesto del centro storico".