Nuovo ponte, Italia Nostra contro i commissari

"Pronti al confronto, ma prima fermiamo il progetto del ponte": a dirlo è Italia Nostra dopo la presentazione dei quattro progetti alternativi al Ponte Garibaldi, e la bocciatura dell’utilizzo dei martinetti arrivata dalla struttura commissariale. "Ribadiamo che associazioni e progettisti sono pronti a un confronto, ma per prima cosa bisogna fermare il progetto del ’ponte a Brugola’, sennò non si capisce che confronto potrebbe essere", afferma Marco Lion. Un progetto che Italia Nostra contesta da sempre: l’associazione è tra gli organizzatori della petizione contro la proposta dalla struttura commissariale, che ha raccolto oltre 10mila firme: "ll progetto Anas non c’entra niente con il tessuto urbano e architettonico di Senigallia, semmai può essere considerato uno sfregio alla città e alla cultura architettonica del Bel Paese. Un oltraggio all’Italia di Vitruvio, Bramante, Michelangelo, Bernini, Palladio, insomma un’opera di cui dovremmo solo vergognarci", l’affondo di Lion.

Il presidente di Italia Nostra contesta punto per punto le affermazioni del vicecommissario ingegner Stefano Babini: "Sul giudizio contrario ai martinetti, quale ulteriore sistema di sicurezza, Babini continua a far riferimento a norme conosciute solo a lui, tant’è che continua a non renderle note. Viene quasi da pensare che commissario delegato, il suo vice, e i progettisti non si vogliano prendere alcun rischio, non idraulico, ma penale. C’è di che stare tranquilli. Questa mancanza di garanzie sulla bontà degli interventi costa comunque 7 milioni di euro per il ’ponte a brugola’, e 126 milioni per le casse d’espansione". Un’apertura al confronto, quella del vice commissario Babini, fondamentale per approfondire il confronto e coniugare estetica e sicurezza.