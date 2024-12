Nuovo Ponte San Carlo: collaudo superato, inaugurazione prevista per dicembre

Il Nuovo Ponte San Carlo ha superato le prove di collaudo svolte nel fine settimana, e la prossima settimana si terrà l’inaugurazione con tanto di banda musicale. La data esatta del taglio del nastro non è stata ancora fissata, ma sarà con tutta probabilità il 18 oppure il 20 dicembre. Una data particolarmente attesa per chi vive in zona Minonna, ma anche nelle frazioni di quella parte della città. Ma anche da tutti coloro che attraversano la città con l’auto nelle ore di punta: la chiusura del vecchio ponte, il 6 novembre dell’anno scorso, ha spostato carichi di traffico importante tra via Roma, Asse Sud e viale della Vittoria.

"Il giorno dell’apertura del nuovo ponte San Carlo – spiegavano ieri dal municipio – sarà annunciato mercoledì pomeriggio (domani, ndr) alle sale Betto Tesei di palazzo Pianetti, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica del circolo culturale Massimo Ferretti, ‘Tra le due rive’. Superate positivamente le prove di collaudo svoltesi sabato, infatti, siamo agli ultimissimi dettagli per consentire l’atteso via libera. Gli operai della ditta – che in meno di tredici mesi hanno demolito e ricostruito ex novo il ponte – stanno provvedendo in questi ultimi giorni alle opere di finitura dei marciapiedi, alla segnaletica orizzontale del manto stradale e al collegamento finale dei sottoservizi (acqua e fognatura). E il loro straordinario lavoro è ben documentato nella mostra di palazzo Pianetti, all’inaugurazione della quale – alle 17 di mercoledì (domani, ndr) – il sindaco Lorenzo Fiordelmondo comunicherà ufficialmente l’orario e il giorno della riapertura del ponte.

Già il nome della rassegna – ‘Tra le due rive’ – indica perfettamente l’idea di realtà che improvvisamente si sono distaccate l’un l’altra, per poi ricongiungersi. L’allestimento del circolo culturale Massimo Ferretti consta di quarantacinque fotografie, alcune in bianco e nero, altre a colori, che documentano le operazioni di demolizione del vecchio ponte, instabile e sicuro, eroso dall’acqua e dal tempo, il cantiere della ricostruzione con il formicaio di uomini e mezzi, l’allestimento del nuovo manufatto, con le tecnologie moderne inserite. La mostra fotografica ‘Tra le due rive’ fa parte di un progetto che il circolo culturale Massimo Ferretti continuerà a sviluppare nel corso del nuovo anno con una seconda mostra dedicata alla fisionomia del quartiere Minonna, ai suoi personaggi, agli eventi, ad un microcosmo sociale tra il centro e la periferia. La mostra sarà aperta fino al 31 dicembre (l’ingresso è gratuito) negli orari di apertura di palazzo Pianetti.