Nuovo ponte San Carlo, si procede: "Il collaudo prima di Natale"

"Nuovo ponte San Carlo, si sta procedendo come da cronoprogramma con le lavorazioni e anche il collaudo tecnico necessario per aprire al traffico sarà effettuato prima di Natale". Così l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni nel fare il punto dei 78 interventi in corso in città davanti ai cittadini per l’incontro che ha inaugurato il cortile pubblico ricavato dal parziale distacco dell’ex convento delle giuseppine dalla chiesa di San Nicolò. "Il piano terra delle Giuseppine – ha svelato l’assessora – ospiterà persone con disabilità psichica (era stato progettato come casa famiglia Cesarini, ndr) grazie alla convenzione con l’Asp9". Poi sul San Carlo: "La prossima settimana arriveranno i travetti di calcestruzzo che saranno posizionati sul ponte poi si procederà a posizionare cavi elettrici e infrastrutture. In seguito si procederà con il getto in calcestruzzo e poi l’asfalto. Per ora siamo nei tempi comunicati durante l’ultima assemblea pubblica (riapertura al traffico per dicembre, ndr). Da parte della ditta c’è il rispetto dei tempi concordati. Il collaudo amministrativo sarà successivo ma questo non pregiudica la riapertura del ponte".