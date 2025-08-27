Nuovo Prg, Il Mase detta le regole: "Studi approfonditi sulle correnti e impatto delle opere sui fondali"

Tutela ambientale e mitigazione degli effetti, l’impatto sulla vegetazione e sull’avifauna, ma soprattutto sulla popolazione residente nel capoluogo, la modifica delle correnti e in generale le conseguenze portate dai cambiamenti climatici.

L’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico ha presentato la sua bozza di Piano Regolatore del Porto (Prp) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha risposto con un documento di quasi 100 pagine. Dopo le prescrizioni da parte dei cosiddetti stakeholder, dalle istituzioni agli enti coinvolti, l’Ap di Ancona ha ricevuto una lunga serie di richieste di approfondimenti.

Lacune a cui si dovrà dare una risposta attraverso studi e analisi approfonditi che richiederanno molto tempo, allungando quelli per l’adozione finale del Prp che si prospetta molto problematica. Ridisegnando il porto dorico di domani, attraverso una serie di interventi in alcuni casi molto impattanti, l’Autorità portuale di Ancona e le istituzioni locali, dalla Regione al Comune, dovranno tenere conto di molti fattori.

Nelle prescrizioni presentate dal Mase si parla, ad esempio, anche della famosa Penisola, il progetto futuristico che dovrebbe risolvere il problema degli spazi e dello sviluppo portuale.

Al momento siamo ancora nella fase embrionale, ma Ap e Regione (sempre che l’esito delle elzioni regionali tra un mese non cambino completamente gli scenari, senza dimenticare che il mandato dell’attuale presidente dell’Authority, Vincenzo Garofalo, è in scadenza tra pochi mesi) in primis sono uniti nel portare avanti quel progetto.

Ebbene, il Mase alla luce dei progetti, ripetiamo ancora sulla carta, per la fattibilità della Penisola e di altre opere portuali, chiede studi approfonditi in merito alle correnti, l’impatto sui fondali, sulla fauna marina e a come queste potrebbero cambiare con le nuove strutture da realizzare. Un capitolo importante delle richieste del Mase all’Autorità portuale riguarda l’impatto ambientale sulla salute delle popolazione, chiamando in causa i risultati del PIA 1; si tratta del progetto contro l’inquinamento del capoluogo promosso dal professor Floriano Bonifazi e commissionato da Regione, Comune e proprio l’Authority addirittura prima del Covid, a cui non farà seguito il PIA 2 visto che la consulenza di Bonifazi con l’attuale giunta non è mai partita.

Tra i doveri dell’AP anche un approfondimento del Piano di potenziamento della rete stradale urbana di accesso al porto visto l’incremento di traffico che il Prp produrrà. Infine una curiosità, ossia la richiesta del Ministero sul Molo Clementino e sul pacchetto di misure previste per la richiesta VIA/VAS che in questo momento è proprio al vaglio dello stesso Mase.

