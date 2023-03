Nuovo programma di Notari: un talk show tutto marchigiano

Si intitola semplicemente "Alle 21" il nuovo programma di Paolo Notari, in onda da febbraio sul canale 11 di Vera TV. "E’ un talk show tutto marchigiano che parla di politica, sport, spiritualità, gossip e tanto altro – spiega il fabrianese Notari –. Sono due ore di incontri piacevoli durante i quali vengono trattati numerosi temi uniti da un particolare importante: le Marche. Tanti ospiti per un contenitore settimanale che fa conoscere meglio la nostra regione. Ospiti della politica, dello sport, del sociale, dell’arte e tanto altro. Il tutto condito con una buona dose di spettacolo, grazie a ospiti musicali, cabarettisti, maghi, circensi... ". Co-autore del programma è Sabino Morra il quale spiega la scelta del titolo: "Quando abbiamo pensato al programma le prime due parole che abbiamo pronunciato sono state: alle 21. In pochi minuti le abbiamo pronunciate diverse volte". La quarta puntata andrà in onda venerdì 10. Naturalmente alle ore 21.