Nuovo Prp, associazioni contro: "Il Comune chieda l’annullamento"

Oggi scade il periodo di ‘osservazione’ (scoping) del nuovo Piano regolatore del porto presentato al Ministero dall’Autorità portuale di Ancona da parte delle istituzioni sui temi ambientali. Un testo che non piace proprio alle associazioni ambientaliste che saranno chiamate in futuro a pronunciarsi sul testo. Intanto sia il Comitato Porto-Città che Italia Nostra palesano la loro netta contrarietà e si scagliano contro il presidente dell’Autorità Portuale, Vincenzo Garofalo, senza per ora fare riferimento al Comitato di gestione portuale, dove dentro sono rappresentate anche le istituzioni, che sicuramente avranno maneggiato quel documento: "Il Piano Regolatore Portuale, prima di essere spedito al Ministero dell’Ambiente per l’approvazione VAS (Valutazione ambientale strategica, ndr) – si legge in una nota del Comitato Porto-Città – avrebbe dovuto essere inviato al Comune di Ancona in quanto Ente interessato a emettere il suo parere, perlomeno in merito a quelle aree dell’ambito portuale che sono contigue alle aree di competenza pianificatoria del Comune. Sempre secondo la norma, il Comune avrebbe avuto 45 giorni di tempo per esprimere il proprio parere o praticare la formula ‘silenzio-assenso’. Se, come dice il sindaco, il nuovo PRP non è stato sottoposto al vaglio del Comune, ragionevolmente può chiedere al Ministero dell’Ambiente l’annullamento del procedimento perché viziato nel suo iter di presentazione. Ricordiamo poi che il presidente dell’Autorità Portuale non ha accolto granché delle osservazioni sollevate dal Comune di Ancona in fase di approvazione del famoso Documento di Programmazione Strategica del Sistema portuale (DPSS), nonostante queste ricadessero in aree esterne al demanio marittimo di competenza portuale".

Parla di arroganza dell’Authority invece la nota del direttivo dorico di Italia Nostra: "In questi ultimi anni l’amministrazione comunale ha espresso la propria contrarietà al porto crocieristico al Molo Clementino; la Regione Marche ha esplicitato la volontà che fosse realizzata la nuova banchina denominata ‘penisola’, dimenticata nella prima stesura del Documento programmatico di Strategia di sistema portuale. Di tutto questo il Comitato del Porto e il suo presidente non hanno tenuto alcun conto come se la loro azione si svolgesse sulla luna e non nella carne viva della città e dei suoi cittadini. Durante il suo mandato che volge al termine Garofalo ha avuto tempo solo una volta per incontrare le associazioni ambientaliste cittadine oltre a fare polemiche col Comune".