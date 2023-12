Nuovo riconoscimento per Gasparini. Ma il contratto con Torrette è rescisso

Il professor Stefano Gasparini, uno dei maggiori clinici esperti di pneumologia al mondo, insignito con due riconoscimenti internazionali di straordinario prestigio. Il medico anconetano fino a pochi mesi fa era in servizio all’ospedale di Torrette con un contratto legato alla facoltà di medicina e chirurgia della Politecnica delle Marche, ora svolge servizio al San Raffaele di Milano, uno dei più prestigiosi centri ospedalieri d’Italia. Il primo riconoscimento allo pneumologo anconetano è stato ricevuto dalla European Respiratory Society. La ERS, la maggiore Società Scientifica al mondo in campo Pneumologico, ha conferito a Gasparini il premio alla carriera e in quell’occasione è stato l’unico medico italiano premiato. Il secondo riconoscimento è di pochi giorni fa, per la precisione di martedì 5 dicembre, ed è anche questo di grande impatto. La cerimonia è avvenuta al Campidoglio, a Roma , dove Gasparini è stato premiato come uno dei trenta ‘Italian Knowledge Leader’ dalla Meeting Industry Italiana che ha dato questo riconoscimento agli Italiani Presidenti di Società Scientifiche Internazionali. Il professore anconetano l’ha ricevuto in quanto Presidente della Società Mondiale di Broncologia e Pneumologia Interventistica (WABIP); una società, lo ricordiamo, che riunisce oltre 12.000 membri da oltre 60 Paesi nel mondo. Stefano Gasparini è ormai diventato una sorta di ambasciatore giramondo della pneumologia interventistica di Ancona. E pensare che la direzione dell’ospedale di Torrette ha deciso di rescindere il contratto di collaborazione a titolo gratuito con lui. Oltre ad essere un grande esperto di pneumologia, il professor Gasparini è anche un noto musicista, per la precisione un armonicista. Per lui parlano una serie di concerti e anche la pubblicazione di alcuni cd.