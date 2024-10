Ancona, verso il nuovo Salesi: abbattuta la storica torre

Ancona, 30 ottobre 2’24 – Con l’abbattimento della vecchia torre, collegata all’ex palazzina impianti, se ne va un vero e proprio pezzo di archeologia ospedaliera. Cambia lo skyline dell’ospedale regionale di Ancona e in attesa dell’edificazione del nuovo materno-infantile Salesi all’interno della cittadella ospedaliera di Torrette, se ne va un pezzo di autentica storia. L’edificio, infatti, è stato costruito all’incirca mezzo secolo fa, ma con il cambio tecnico degli impianti, avvenuto anni fa, quella torre non aveva più senso di esistere. Un vero e proprio cambio epocale.

“Da oggi parte il cammino verso il nuovo, moderno ospedale del futuro che potrà seguire l’intero ciclo che coinvolge mamma e bambino – ha detto ieri l’assessore regionale con delega all’edilizia ospedaliera, Francesco Baldelli, presenziando alle prime unghiate delle gru per demolire la torre – Stiamo abbattendo l’ultimo residuo di archeologia ospedaliera delle Marche. A fine 2020, assieme al presidente Acquaroli avevamo detto che avremmo lanciato l’edilizia sanitaria verso il terzo millennio e lo stiamo facendo con investimenti veri. Stiamo preparando la platea dove, a partire dalle prossime settimane, sorgerà il nuovo Salesi, un’eccellenza per le Marche e per l’Italia”.

La scorsa estate era partito l’intervento di demolizione per far posto al nuovo ‘Salesi’. Ad andare giù è stata l’ex palazzina che ospitava la camera mortuaria, l’istituto di anatomia patologica e, nei piani superiori, la direzione generale. Mancava l’ex centrale impianti, in disuso da anni dopo l’entrata in funzione della nuova centrale a cogenerazione. Demolita quella, con annessa torre, e rimossi i detriti, si potrà finalmente partire con l’edificazione del nuovo pediatrico.

Durante l’evento di ieri mattina Baldelli ha tracciato la rotta: “Noi contiamo di concludere la costruzione dell’ospedale entro il 2026 per poi completare l’opera con gli impianti. In questi anni ci sono state difficoltà, in fondo stiamo costruendo sul costruito e abbiamo trovato tante interferenze. Adesso però ci siamo e tra poche settimane l’area di cantiere sarà libera. Successivamente ci occuperemo anche del nuovo parcheggio proprio qui alle spalle, 1500 posti per risolvere un altro annoso problema di Torrette, ospedale e quartiere” ha concluso l’assessore Baldelli.

p.cu.