Nuovo Salesi, dopo 5 anni nel cantiere è tutto fermo

Benvenuti nel cratere del futuro ospedale pediatrico Salesi a Torrette. Un futuro che tarda ad arrivare e anzi lega la struttura al passato. Alla fine di gennaio di cinque anni, nel 2018, infatti, è stato affidato l’appalto per la realizzazione del nuovo Salesi all’interno della cittadella ospedaliera di Torrette. I tempi prevedevano la consegna tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023: ad oggi a parte un pezzo del ‘cratere’ dove sorgerà il pediatrico non si vede nulla di concreto. Di mezzo c’è stata la pandemia, ma nell’ultimo anno, con il Covid molto meno aggressivo, il percorso si è arenato. Tutto fermo, espletati solo i lavori propedeutici all’edificazione fisica del plesso che però non possono andare avanti.

A bloccare, come già anticipato dal Carlino, l’effetto domino della mancata consegna della nuova morgue. Sei mesi fa avevamo stigmatizzato il fermo prolungato dell’edificio che ospiterà camera mortuaria, istituto di anatomia patologica e medicina legale, ma l’assessore regionale Francesco Baldelli aveva rassicurato tutti: "Stiamo risolvendo gli ultimi dettagli, entro un paio di mesi sarà tutto a posto. Siamo a febbraio e nulla si è mosso apparentemente. Manca il collaudo dell’opera, senza il quale non si può procedere al trasferimento degli arredi e all’entrata in funzione della struttura. Ciò sta bloccando la demolizione dell’attuale morgue, il vecchio edificio davanti al pronto soccorso, così come è ferma la demolizione dell’ex centrale impianti, sempre nella stessa area. Di fatto, inoltre, manca anche il via libera ufficiale da parte della Regione alla modifica del progetto originario, ossia alzare il futuro Salesi di un piano, da 5 a 6, inserendo così anche l’ostetricia e ginecologia che invece erano previste al sesto piano del plesso di Torrette.

I ritardi si stanno allungando portandosi dietro, inoltre, una serie di disagi provocati dalle aree cantierabili che di fatto hanno reso la situazione viaria e logistica pesantissima. Per il resto, è ormai terminata la realizzazione della terza torre anti-sismica sul plesso principale di Torrette mentre sono appena partiti i lavori per la nuova palazzina della direzione generale e uffici che verrà realizzata davanti al vecchio ingresso dell’ospedale.

p.cu.