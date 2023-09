Nuovo Salesi, tempi e costi nel mirino: "Da 56 a 84 milioni, così è troppo. Sicuri che sarà pronto nel 2026?"

Cantiere a rilento e interventi sull’esistente, l’opposizione di centrosinistra in Regione interroga l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli, sul futuro del Salesi. Dalla nuova struttura, di cui esistono soltanto le fondamenta a Torrette, all’attuale plesso al Passetto, ormai non più in grado di poter assolvere al suo ruolo di hub pediatrico di riferimento. Antonio Mastrovincenzo (Partito Democratico) ha presentato ieri in consiglio regionale l’interrogazione specifica a cui l’assessore ha risposto. Tra le domande poste a Baldelli la specifica delle ragioni dietro al ritardo dei lavori, costi e tempi di applicazione della variante dell’opera (un piano in più rispetto al progetto originale e appunto gli interventi sulla struttura di via Corridoni attualmente in funzione). Dopo l’intervento di Baldelli il consigliere Dem ha replicato: "La variante presentata dalla maggioranza è economicamente spropositata (da 56 a 84 milioni di euro, ndr), la Regione ha messo in conto 28 milioni in più quando, secondo alcuni tecnici esperti interpellati potevano essere sufficienti meno di 20. Spero – ha detto in aula Mastrovincenzo – che almeno il cronoprogramma annunciato nell’intervista al Carlino, ossia il 2026, venga mantenuto tale, anche se quella scadenza non è stata confermata in aula stamattina (ieri, ndr), senza ulteriori e intollerabili dilazioni dei tempi". A proposito di tempi dilatati, c’è da prendere atto di come il cantiere del Salesi all’interno della cittadella ospedaliera di Torrette continui a restare pressoché fermo e deserto. Tutto dipende dall’entrata in funzione della nuova morgue, di cui il Carlino si è spesso occupato negli ultimi due anni, ossia da quando le procedure si sono inceppate. Luglio doveva essere il mese preposto e poi settembre quello definitivo: ad oggi il personale operante non ha ricevuto alcun avviso di trasferimento a breve.

Il problema adesso, tuttavia, non riguarda i lavori pubblici della Regione, quanto gli uffici preposti dell’azienda ospedaliera di Torrette a cui Baldelli e i suoi hanno lasciato l’onere definitivo. I collaudi sono stati realizzati, mancherebbero soltanto gli arredi, le tecnologie, varie ed eventuali, ma dal maggio scorso, periodo del passaggio di consegne, la morgue è rimasta ferma al palo. Se il servizio non verrà spostato dall’attuale palazzina (davanti al pronto soccorso) alla morgue 2.0 il cantiere per erigere il futuro materno-infantile non potrà procedere. Nella sua risposta al consigliere Pd l’assessore Baldelli ha spaziato: "Ci sono state prima una serie di interferenze, a partire dalla necessità di acquistare un trasformatore elettrico per sostituire il vecchio impianto. Senza dimenticare i cavidotti e le tubazioni non censiti dalla precedente direzione generale. Il nuovo quadro tecnico prevede la variante che consentirà di portare il reparto di ginecologia e ostetricia dentro l’edificio nuovo invece di lasciarlo al sesto piano di Torrette come previsto dal vecchio piano. Il progetto esecutivo è in fase di verifica e al termine la variante verrà approvata. I posti letto nel nuovo Salesi passeranno dunque da 119 a 201".