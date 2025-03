"Nuovo scalo merci, la Regione critica sul progetto"

Le preoccupazioni sono ancora tante da parte dei residenti di Osimo Stazione e di Castelfidardo per il progetto di costruzione di una stazione merci a San Rocchetto, in zona fidardense. Dopo la consegna di una lettera da parte dei residenti in quella zona al ministro Matteo Salvini, il consiglio di quartiere della Stazione osimana con il presidente Ezio Picciani venerdì sera ha invitato il presidente del Consiglio regionale Dino Latini a un incontro pubblico. Presente anche il presidente del Consorzio di Bonifica. "La Regione non ritiene idoneo per problemi idrogeologici tale sito. Il sito individuato, infatti, oltre ad essere rilevante da un punto di vista storico e culturale e all’interno del Parco del Conero, cade su un’area che già lo scorso settembre ha mostrato tutta la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico - ha detto Latini -. La Regione ha indicato le forti criticità per la realizzazione della scalo merci". Il 17 aprile sarà organizzato un altro incontro con i responsabili delle Ferrovie per la presentazione e discussione del loro progetto. E’ convocata invece per martedì alle 18.15 nella sala convegni di via Mazzini a Castelfidardo la commissione consiliare urbanistica dedicata all’aggiornamento dello stato del piano. "Un incontro utile per condividere ogni informazione sul procedimento in corso visto il rilevante impatto e i molteplici risvolti ambientali, paesaggistici, idrogeologici e logistici che una simile opera avrebbe sul territorio" dice il sindaco Roberto Ascani.