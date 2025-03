Nuovo scalo merci, Mastrovincenzo:: "L’area ha criticità idrogeologiche"

Il progetto di costruzione di una stazione merci a San Rocchetto di Castelfidardo, annunciato da Rfi a Ministeri ed Enti Locali, preoccupa cittadini e imprese del territorio. "L’intervento comporta rilevanti impatti di carattere paesaggistico e ambientale, a ridosso del Parco del Conero e della Selva, e rischia di avere ricadute importanti nei confronti della comunità locale – dice il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo che interviene sulla questione -. L’area interessata ha forti criticità idrogeologiche e coincide con un tratto della Ciclovia Adriatica. La decisione di dar vita a questo intervento così rilevante e costoso è stata presa senza il minimo coinvolgimento degli enti locali interessati e senza alcun percorso di partecipazione democratica. Non è ancora chiaro se la Regione fosse stata avvisata dell’avvio del progetto da parte di Rfi: questa è una delle domande che ho inserito nella interrogazione presentata stamattina in cui chiedo anche al Presidente della Giunta regionale e all’assessore competente se conoscono le ragioni della localizzazione del progetto in quell’area e li invito ad esprimere parere negativo in ogni sede possibile, per evitare la prosecuzione di questo intervento così impattante per le comunità di quel territorio".