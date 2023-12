Nuovo segretario comunale:. Bonanni al posto di Minardi

Il Comune di Corinaldo ha un nuovo segretario comunale. Dal 4 dicembre la dottoressa Marcella Bonanni ha assunto ufficialmente l’incarico dopo che la dottoressa Raffaella Minardi è stata chiamata a dirigere un importate servizio alla Prefettura di Ancona. "Ci ha salutato una stimata professionista – afferma il sindaco Gianni Aloisi – per un’altra rinomata esperta. Siamo più che soddisfatti che la dottoressa Bonanni abbia accettato questo fondamentale ruolo per un Comune". Napoletana di origine, marchigiana di adozione da più di tre anni. Laureata in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera in Friuli Venezia Giulia, dove ha svolto il suo incarico in diversi comuni delle provincie di Udine e Gorizia, continuando poi il percorso professionale in Emilia Romagna, in provincia di Bologna. La sua ultima sede di lavoro è il Comune di Colli al Metauro, nell’entroterra di Fano, dove ha operato per il consolidamento della struttura amministrativa derivante dalla fusione tra tre enti. "Come più volte abbiamo sottolineato – conclude il sindaco – il nostro Comune non può non avere un segretario comunale a tempo pieno, è il primo passo fondamentale per il processo di riorganizzazione ed efficientamento degli uffici del nostro Comune. Quella del segretario è una figura fondamentale per la riorganizzazione dell’ente".