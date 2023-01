Nuovo segretario regionale Pd, la Bellomaria scende in campo

Corsa alla segreteria regionale Pd, dopo la candidatura di Chantal Bomprezzi spunta quella dell’assessore e vicesindaco di Cerreto d’Esi Michela Bellomaria. La squadra delle nuove leve Pd, composta da Francesco Ameli, Michela Bellomaria, Andrea Gentili, Marco Perugini e Timoteo Tiberi, ha completato la sua rappresentanza regionale con il fermano Stefano Pompozzi e lancia la candidatura a segretaria di Michela Bellomaria che sarà affiancata da tutti gli altri componenti del gruppo, con Timoteo Tiberi, in qualità di vice-segretario. "Insieme, ci candidiamo a essere il primo essenziale nucleo del nuovo partito democratico delle Marche, aperto a includere anche coloro che hanno legittimamente scelto percorsi differenti dal nostro e che si sono riconosciuti nella candidatura di Chantal Bomprezzi - spiegano -. In spirito unitario, se gli elettori e gli iscritti premieranno la nostra mozione e la nostra idea di partito nuovo, vogliamo fortemente che, dal giorno dopo, Chantal Bomprezzi faccia parte della squadra e, qualora alle primarie emergesse una scelta diversa, siamo pronti a collaborare con lei per il bene del Pd Marche. Siamo consapevoli che la transizione generazionale tra la classe dirigente del nostro partito sia un tema politico sul quale saremo chiamati a misurarci – aggiungono -: intendiamo farlo mettendo in campo tutto il nostro impegno, entusiasmo, capacità e visione politiche, coniugati con le nostre competenze maturate come dirigenti ed amministratori".