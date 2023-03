"Nuovo semaforo e niente sicurezza"

"Doveva rappresentare la soluzione di tutti i problemi legati alla viabilità di via Marconi e relativa sicurezza stradale, invece cosa abbiamo ottenuto? Oltre al nulla, un incremento di costi ricaduti sui falconaresi e soprattutto un numero di incidenti impressionante". Così Anna Grasso, candidata per Falconara Libertas bolla il semaforo all’intersezione con via Parini come uno "scandalo". E accusa: "I falconaresi devono sapere che all’incrocio in cui è stato posizionato il semaforo, dalla sua installazione 13 marzo 2021 ad oggi sono stati rilevati ben sei incidenti, mentre nel periodo precedente, tre anni, erano zero. Questo il risultato di scelte scellerate che di fatto non hanno portato a nulla se non ad aumentare la pericolosità di quell’incrocio". Ma non solo. Secondo Grasso nel quartiere Stadio c’è anche un problema di spreco di risorse pubbliche. Come nel caso del "new jersey in cemento costato ben 15.600 euro, unitamente alla rotatoria realizzata lungo la via Marconi e 5.538 euro per la successiva rimozioneriposizionamento in via del Lavoro. Morale della favola? Lo spartitraffico è stato rimosso per evidenti incompatibilità con la sicurezza stradale".