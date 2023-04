Nuovo sopralluogo per gli ambulatori

Castelferretti, ambulatori e servizi di via Bruno spostati all’auditorium Fallaci. "Entro maggio sarà trasferito al piano terra dell’ex Cinema Enal il punto prelievi. Anche l’Adi, l’assistenza domiciliare infermieristica, sarà mantenuta a Falconara". Così il sindaco Stefania Signorini a margine del sopralluogo di ieri effettuato con la commissaria dell’Ast Ancona Nadia Storti per valutare eventuali interventi di adeguamento dei nuovi locali. Il secondo sopralluogo in un mese, stavolta con dirigenti e tecnici. A breve sarà stretta la convenzione tra l’Ast e il Comune per il trasferimento degli ambulatori nei locali di proprietà comunale. "Con la dottoressa Storti – ha aggiunto il sindaco – abbiamo condiviso l’esigenza di mantenere a Castelferretti i servizi attualmente attivi. L’ex Enal è una sede ancora più centrale e comoda per gli anziani e le persone più fragili. Anche se il Comune non ha competenza diretta sulle decisioni che riguardano il sistema sanitario, mi sono sempre battuta per far valere le ragioni della comunità, a fronte di un impoverimento dei servizi sanitari avviato nel 2019 dalla Giunta Ceriscioli, che aveva penalizzato tra gli altri l’Umee, Unità multidisciplinare dell’età evolutiva. Faremo in modo che il servizio possa restare nel territorio".