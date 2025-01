Nuovo sponsor: contatti. Vertice con Teamsystem

Vigilia di Chieti-Ancona, sfida d’alta quota in scena domani allo stadio Angelini. Ma nel frattempo la società bussa alla porta della TeamSystem, società che potrebbe presto avvicinarsi ai dorici in qualità di sponsor. Il confronto tra le parti s’è tenuto ieri mattina in Comune, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, per l’Ancona il presidente Antonio Recchi e il vicepresidente Robert Egidi, per la Teamsystem il general manager Stefano Roversi. Un primo incontro conoscitivo, in cui se da un lato Roversi ha spiegato che di solito la TeamSystem sponsorizza la nazionale ma non squadre di club, almeno finora, dall’altro non ha chiuso la porta alla dirigenza dorica. Tanto che le parti si sono aggiornate per fissare presto un prossimo incontro. La società TeamSystem è di proprietà di un fondo americano, denominato Hellman & Friedman, e il suo interesse potrebbe dunque essere quello di affiancare l’Ancona a partire dalla prossima stagione in qualità di sponsor.

Ma dal primo incontro di ieri a una conclusione positiva della trattativa la strada appare ancora lunga. Il primo passo, comunque, è stato fatto. Società al lavoro per il futuro, dunque, e squadra in campo per preparare la sfida di domani all’Angelini. Chieti terzo a quota 34 punti, Ancona quinta a 32, con i teatini che tra l’altro all’andata si imposero per 1-0 al Del Conero grazie a un rigore molto dubbio concesso nella ripresa per fallo in uscita del portiere Laukzemis. La voglia di riscatto per quella partita sfortunata è tanta, altrettanta quella per reagire alla sconfitta interna ingiusta maturata domenica scorsa contro la Fermana. L’Ancona sa che vale le prime posizioni in classifica e vuole dimostrarlo domani a Chieti, al cospetto di una delle formazioni che in questa stagione ha speso di più e che negli undici in campo ha anche un certo Godfred Donsah che ha giocato anche in serie A con Cagliari e Bologna.

Tra l’altro il Chieti in settimana ha inserito due nuovi arrivi, che sono l’attaccante Cristiano Marsili e il difensore argentino Damian Salto. Sul fronte biancorosso tutti a disposizione di mister Gadda, che dovrebbe confermare Laukzemis in porta e la difesa a tre con Rovinelli, Codromaz e Magnanini. A centrocampo probabili esterni Pecci e Marino, in mezzo Useini, Gulinatti e Alluci ma non sono escluse sorprese. In attacco qualche dubbio su chi sarà il compagno di reparto di Martiniello: in prima fila Amadori e Battistini, mentre Belcastro e Varriale dovrebbero partire dalla panchina.

