Nuovo stabilimento, vince il Consorzio Ombrelloni, rimessaggio e oasi per cani

di Claudio Desideri

Un grido di giubilo tra gli operatori della baia si è diffuso ieri a Portonovo, verso le 14, quando la commissione comunale incaricata di valutare le offerte per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare accanto alla Torre De Bosis, ha annunciato l’esito della gara attribuendo al Consorzio la Baia la posizione di primo classificato. "Siamo lieti di questo risultato – ha detto Marcello Nicolini, presidente del Consorzio – perché abbiamo presentato il nostro progetto con l’obiettivo di migliorare sempre di più l’accoglienza di Portonovo e del Parco del Conero. Attendiamo ora la formalizzazione dell’esito della gara da parte del Comune e poi si potrà anche iniziare a fare qualcosa". Nicolini ha espresso la sua soddisfazione nel vedere accolta la loro proposta: "E’ un bel progetto" che interesserà un’area compresa tra la Torre e dieci metri prima del capanno del pescatore Stecconi. Un’area da sempre abbandonata che ora sarà riqualificata.

Per quanto riguarda l’iter di questa gara, ieri la commissione comunale, presieduta dal segretario generale Giovanni Montaccini, ha illustrato nei particolari i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di ogni candidato, cui sono poi stati aggiunti quelli relativi all’offerta economica contenuta nelle buste che sono state aperte successivamente. Questa la graduatoria: primo Consorzio la Baia, secondo Picchio Beach, terzo Cristiano Falcitelli e quarto Le Petit Caffè e TTTraintsport s.r.l.

L’offerta vincitrice è stata ritenuta più idonea sia per il rialzo avanzato sull’offerta economica, sia per la qualità della proposta che asseconda i criteri di ecosostenibilità e valorizzazione architettonica e paesaggistica. Questo in rispetto delle linee guida dettate dal Parco del Conero nell’ambito della delibera "Sentieri per tutti" come richiesto esplicitamente nel bando. Il progetto ha poi tenuto conto anche del criterio richiesto di creare un’area destinata a chi è accompagnato da cani dove sarà possibile sia la balneazione che il riposo degli animali da compagnia. Il Consorzio, inoltre, ha raggruppato in un unica unità tutti i servizi evitando così la dispersione dei manufatti. Sono previsti due scivoli per accedere al mare, uno dei quali sarà espressamente dedicato a chi ha problemi motori.

Nella spiaggia saranno posizioni ombrelloni e lettini mentre nella parte posteriore, sulla parte terrazzata, saranno collocati i servizi con un punto di ristoro, un presidio di pronto soccorso e la toilette. Gli ombrelloni di questo stabilimento saranno affittabili solo giornalmente e non in modo stagionale come avviene per gli altri stabilimenti balneari, e una metà di questi sarà destinata alle strutture ricettive della baia. La proposta prevede anche una serie di innovazioni per la baia come la possibilità di prenotare un’auto elettrica per raggiungere le aree di sosta ed un’app che consentirà agli ospiti di prenotare un pranzo in uno dei ristoranti di Portonovo dove recarsi senza problemi o ricevere un asporto sotto il proprio ombrellone.

L’area interessata dal nuovo stabilimento è attualmente sprovvista di rete idrica ed elettrica nonché di fognature che dovranno quindi essere realizzate. Secondo il bando di gara l’aggiudicatario della concessione "dovrà consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area per consentire la balneazione e consentire il collegamento tra gli arenili posti a confine delle aree concesse".

Il Comune di Ancona, specifica una nota dell’amministrazione, è sia proprietario di aree e sia ente delegato alla gestione amministrativa delle aree demaniali marittime presenti in località Portonovo.