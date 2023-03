Nuovo stralcio di lavori al campo "Mancini", arriva il via libera

Via libera al nuovo stralcio di lavori al campo sportivo "Mancini" di Castelfidardo. La Lega nazionale dilettanti e il Ministero hanno autorizzato la modifica progettuale che riguarda la realizzazione del manto in erba sintetica e la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione al campo frequentatissimo e orgoglio cittadino.

"Un intervento che a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi era rimasto in sospeso ma che ora può avviarsi sollecitamente tramite l’espletamento del bando di gara a cura del nostro ufficio tecnico comunale fin dalla prossima settimana – dice il sindaco Roberto Ascani soddisfatto per i lavori –. Una programmazione oltretutto che consentirà di effettuare i lavori in tempo utile per la prossima stagione agonistica, con apprezzamento diffuso da parte di tutte le società che utilizzano la struttura".